“Un motto e un logo per la mia scuola”, ecco i due studenti premiati alla Pascoli

RIETI - “Un motto e un logo per la mia scuola”. L’istituto comprensivo statale “Giovanni Pascoli” di Rieti premia i due giovanissimi studenti vincitori del concorso ideato con finalità promozionali e che ha selezionato – attraverso un bando di idee e immagini – il logo e il motto da assumere come simboli ufficiali dell’Istituto comprensivo racchiudendo in sè sia le peculiarità del territorio che lo spirito del plesso.

Al termine di un’attenta e lunga selezione degli elaborati grafici e delle varie locuzioni, la commissione giudicante - costituita da 15 membri e presieduta dal dirigente scolastico Annamaria Renzi - ha premiato Raffaele Peron (IV B) e Gaia Blasi (IV A) della scuola elementare “Lombardo Radice”.

I due baby studenti oltre ad essere stati premiati con un I-pad avranno adesso l’onore di essere i creatori e gli autori del nuovo logo che rappresenterà ufficialmente l’istituto comprensivo statale “Giovanni Pascoli”. La piccola Gaia, ideatrice dell’elaborato grafico, ha rappresentato un pianeta con un grande albero carico di frutti, dalle radici profonde e la folta chioma, mentre il “collega” Raffaele è stato il piccolo “Ungaretti”, autore del motto da associare al disegno che, con un’estrema sintesi, ha raccolto il senso più profondo della vita: “Non smettere mai di crescere”.

