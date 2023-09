Lunedì 11 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Ritorno in classe, a partire da oggi, per 18.303 alunni e studenti di tutto il Reatino, delle scuole di ogni ordine e grado. Il calendario scolastico della Regione Lazio prevede l’apertura dell’anno scolastico venerdì 15 settembre, ma la quasi totalità degli istituti, con l’autonomia scolastica, ha deciso di anticipare il ritorno sui banchi, prevedendo poi di recuperare i giorni spalmandoli su “ponti” o a ridosso di festività nel periodo scolastico.

Sono 174 gli studenti in meno dello scorso anno: 2.555 nell’infanzia, 5.205 alle primarie, 3.552 alle medie, 6.991 alle superiori.

Le date. Tra gli altri, il Liceo Jucci di Rieti inizia oggi così come il Comprensivo di Fara in Sabina che prevede, solo per la prima settimana, lezioni anche sabato 16 settembre. Stessa partenza per l’Aldo Moro di Fara, mentre la Minervini Sisti di Rieti vedrà l’avvio delle attività didattiche domani. L’Istituto di istruzione superiore Gregorio da Catino di Poggio Mirteto (Polo didattico mirtense) farà suonare la prima campanella domani, come il Comprensivo di Montasola che abbraccia plessi che vanno da Casperia a Cottanello, fino a Roccantica, Selci, Configni e Vacone. L’Istituto comprensivo bassa Sabina (Poggio Mirteto, Montopoli, Salisano, Poggio Catino) per infanzia, primaria e secondaria di primo grado inizia il 14 settembre. Il Comprensivo Forum Novum (Torri in Sabina, Tarano, Cantalupo, Forano e Tarano) inizia domani, come il Comprensivo “Ferruccio Ulivi” di Poggio Moiano. L’Istituto comprensivo di Leonessa (Leonessa, Poggio Bustone, Colli sul Velino, Rivodutri) comincia domani, il Valle del Velino (Cittaducale, Posta, Antrodoco, Borgo Velino) mercoledì 13. All’Omnicomprensivo “Sandro Pertini” di Magliano Sabina il 12 settembre, Ad Amatrice (compresa Cittareale) il 14 settembre. La chiusura è prevista per l’8 giugno 2024 (in alcuni casi il 7 giugno). Altre chiusure, oltre alle festività canoniche, saranno quelle del rispettivo santo Patrono e poi dal 23 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale e dal 28 marzo al 2 aprile per quelle pasquali. Per le scuole dell’infanzia il termine è fissato al 29 giugno 2024.

Lo scenario. La situazione cattedre, come spiegato dal segretario dello Snals di Rieti, Luciano Isceri, vede una partenza con alcuni neoentrati in ruolo e molti supplenti già nominati. Non saranno complete ovunque le cattedre e, per questo, si dovranno attendere un paio di settimane, intanto che i dirigenti scolastici, oltre agli incarichi assegnati, dall’Usp, provvedano alle chiamate per coprire i posti vacanti. Corsa contro il tempo anche per il personale Ata. Capitolo presidi: in 10 istituti su 26 ci sarà un reggente e non un dirigente titolare.