Verso la Pasqua: lupetti ed esploratori Scout Rieti 1 si ritrovano per una esperienza di comunità

RIETI - I Lupetti e gli Esploratori del gruppo Scout Rieti 1 si sono ritrovati a Chiesa Nuova per una iniziativa che li ha portati a riflettere sulla Pasqua, all'inizio di questa Settimana Santa.

Accompagnati dalle parole degli assistenti spirituali don Fabrizio Borrello e di padre Luigi, hanno impastato il pane, metafora della vita cristiana, cotto poi nel forno a legna della sede scout di Santa Barbara in Agro.

I lupetti e gli esploratori sono partiti dal grano, che hanno poi trasformato in farina.

«Il chicco di grano siamo noi - ha spiegato don Fabrizio - ma che succede quando rimane solo? Non serve a niente. Per non essere inutili come il grano da solo, dobbiamo trasformarci in farina, togliendo la crusca, simbolo del peccato. Non c'è più l'egoismo dell'io, ma si ragiona con il noi. Il lievito, che ci fa crescere tutti insieme, è Gesù. È questo il senso della famiglia, del gruppo Scout e della Chiesa Universale».

«Ho apprezzato quello che avete detto in questa serata piena di Pasqua, che indica il passaggio dal pensare ognuno per sé, ad essere fratelli – ha riflettuto padre Luigi - Per essere fratelli tutti, bisogna condividere lo stesso pane e voi venite formati fin da piccoli ai problemi della vita come l’accoglienza verso chi è costretto ad abbandonare la propria patria» ha aggiunto il frate, presentando ai giovani un profugo proveniente dalla Colombia, in questi giorni a Rieti.

«I Lupetti e gli Esploratori del gruppo Scout Rieti 1 conoscono bene l’antico detto buono come il pane – ha aggiunto Andrea Beccarini, capogruppo degli Scout Rieti 1 - Non immaginavano però che il loro chicco di grano, portato in sede scout in tempo di Quaresima, pazientemente macinato e setacciato, sarebbe diventato preziosa farina.

Abilità manuali e contemplazione hanno portato i singoli chicchi di grano a diventare allettanti panetti, da mangiare tutti insieme e da riportare a casa alle proprie famiglie. Tutti insieme, Lupetti ed Esploratori, hanno concretamente rappresentato il senso della Pasqua: ogni singolo chicco, unendosi agli altri e ispirandosi a Gesù, può diventare qualcosa che… è buono come il pane».