Santa Rufina in gioco si prepara al rush finale dei tornei

Martedì 27 Luglio 2021, 12:30

RIETI - Si avvicinano le fasi finali di Santa Rufina in Gioco, torneo che animerà il centro sportivo di S. Rufina fino a domenica. Stop ai gironi per calcio a 5 e gabbia, che stasera si prendono una pausa in vista dei quarti di finale in programma domani; mentre continuano le gare di beach volley, padel e basket. Tutto pronto per la giornata odierna, la IX, che oltre alle squadre in campo, vedrà sul palco la “Gad Sipario Aperto” per una commedia in vernacolo reatino.

Risultati VIII giornata



Calcio a 5

Takeda – Edil Jd Arte 3-4

Beach Volley

#SaveTheBall – Il Bacino del Giometra 0-2

Padel

S.Donati Biagini – Larai Perugi 3-6/0-6

Primerano Dionisi – Santantoni Desideri 3-6/1-6

Franciosi Sciumè – Cocuccioni Cocuccioni 6-2/6-1

Bandiera del Rio – Santoprete Gudini 6-1/6-3

Palenga Petroni – Coletti Giovannelli 6-3/6-1



Basket 3vs3

Ore 21.30: I Lupi – Le Pantere 51-59

Ore 22.30: Rum & Pecora – Garbage Time 59-48

Gabbia

S. Sbronza – BO 6-5

La Cicolana– F.C. Solo Campari 6-7

Cesaretti – Desperados 5-12

Programma IX giornata



Beach Volley

Ore 21: Bacino del Giometra – I Non Lo So

Ore 22: Santa Fè Nomeni – Sgateam

Ore 23: Patate Bollenti – Gialosai

Padel

Ore 19.15: Primerano Dionisi – Tocca Bartolucci

Ore 20: Faggi Galeone – Deli Mitrotti

Ore 20.45: Ciccaglioni – Ciaramelletti – Larai Perugi

Ore 21.30: Capuano Labonia – Patacchiola Ciogli

Ore 22.15: Santoni Desideri – Rossi Cerri

Ore 23: Duranti Spadoni – D’Ascenzo Falcone

Basket 3vs3

Ore 21.30: Le Pantere – Rum & Pecora