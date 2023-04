Amatrice supera 1-0 Amatrice nel derby e va in fuga: +7 sul Settebagni. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L'Amatrice vince il derby contro il Cantalice ed allunga a +7 sul Settebagni. Gli uomini di Angeloni vincono in casa grazie ad una prodezza di Cavallari. Il Cantalice esce a testa alta dal Tilesi con una buona prestazione in campo.

Il primo tempo

Il primo tiro nello specchio è per il Cantalice, poi al al 2' punizione di Pezzotti che trova Maloid pronto in respinta. La partita trascorre senza emozioni particolari sottoporta: al 21 ' Fiscaletti sotto porta tenta un tiro poco potente e Maloid para ancora. Il gol arriva al 32' con Cavallari che defilato sulla destra scocca un tiro-cross di esterno destro che trafigge la porta del Cantalice. Al 38' si rifanno vivi gli ospiti con un diagonale al volo di Boncompagni che trova il miracolo di Pezzotti che in volo respinge. Ultimo squillo del primo tempo Monaco di Monaco che al 45' da 35 metri ci prova con la conclusione poco alta sulla traversa.

La ripresa

Secondo tempo con l'Amatrice che al 5' dalla sinistra ci prova con il solito sinistro di Pezzotti: ancora pronto Maloid nella deviazione sulla traversa. All'11' ancora Monaco Di Monaco di testa fallisce davanti la porta per poco. L'Amatrice arretra e subisce gli attacchi del Cantalice che al 24' va al tiro con Massimo che trova Pezzotti a respingere e poi nel tiro successivo di Mostarda ancora Pezzotti blocca il pallone. Il Cantalice tenta di sfondare più di una volta la difesa Amatriciana ma non riesce spesso a concretizzare l'ultimo passaggio e l'Amatrice porta a casa 3 punti che a fine stagione sono decisamente pesanti.

I commenti dei tecnici

«Una vittoria importante contro una squadra ben messa in campo che è venuta ad Amatrice a giocarsi la partita. Noi abbiamo avuto un buon atteggiamento e anche soffrendo abbiamo portato a casa questa partita. Ora ce la godiamo ma solo per poco perché mercoledì si torna già in campo» spiega l'allenatore dell'Amatrice Vincenzino Angelone.

«Una partita dove gli episodi hanno fatto la differenza. Nel secondo tempo a livello di gioco credo sia stata una partita a senso unico fatta da noi ma non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco che abbiamo prodotto. Complimenti all'Amatrice che forse con questa partita ha vinto il campionato» dice il mister del Cantalice Simone Patacchiola.

Il tabellino

Amatrice: A.Pezzotti, Santarelli, Nobile (20'st Filipponi), Fiscaletti, Di Gianfelice, Di Francia, M.Pezzotti (38'st Martino), Lenart, Monaco di Monaco (20'st Colangeli), Cavallari (27'st Campagna), Amadio. A disp. Cingolani, Lofiego, Pirozzi, Pagliuca, Torre All.Angelone

Cantalice: Maloid, Massimi, Agnesi, Mostarda (31'st Camilli), Gunnella, Rossi, Boncompagni (38'st Paris), Santarelli (27'st Ortenzi), Pezzotti, Mattei, Chelebi (11'st Paris). A disp. Giovannelli, Duna, Giuli, Accardo, Polidori, Matteucci. All. Patacchiola

Arbitro: Corona di Roma 1 (Ceraulo e Valenti di Roma 2).



Marcatori: 32' pt Cavallari



Note. Ammonito Pirozzi (A).