Giallo ad Amatrice: operaio ferito accusa di essere stato investito volontariamente. Indagano i carabinieri

RIETI - Una vicenda dai contorni non ancora ben chiari quella avvenuta ad Amatrice nei giorni scorsi con il presunto investimento volontario di una persona. Indagano i carabinieri e il personale dell’Asl di Rieti su quanto avvenuto lungo la strada regionale Picente, in prossimità di un cantiere, tra un operaio e il conducente di un mezzo pesante.

Quest’ultimo, secondo il racconto dell’operaio, avrebbe cercato di investirlo procurandogli poi delle lesioni al braccio per le quali l’uomo è poi dovuto ricorrere alle cure mediche del 118 intervenuto sul posto.

Una ricostruzione ora al vaglio degli inquirenti per valutare se si sia trattato di un sinistro accidentale o, secondo la testimonianza della presunta vittima, di un’azione volontaria alla quale sarebbe seguito anche un diverbio in strada. Da quanto appreso, al momento, non ci sarebbero provvedimenti adottati in merito alla vicenda.