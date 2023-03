La Kienergia sfiora l'impresa a Torino: 89-85. Ora è ultima da sola

RIETI - Cade ancora la Kienergia Npc, al PalaAsti vince Torino 89-85 nel finale con il tiro della vittoria di Mayfield che condanna i reatini. Contro ogni pronostico la Npc rischia il colpo grosso, tirando fuori l'orgoglio contro una Reale Mutua che prima non riesce a chiudere la gara e poi nell'ultimo minuto subisce le triple di Del Testa e Tassone che ridanno speranza ai reatini. Davvero tanta amarezza per una Npc, stasera anche sfortunata, da oggi ultima in solitaria dopo la vittoria di Monferrato contro Treviglio.



Il primo tempo

Nonostante tutte le difficoltà del caso, con la grave situazione di classifica e l’assenza di Geist, la Npc in avvio interpreta bene la gara del PalaAsti. Tucker commette subito 2 falli ed è così il gruppo degli italiani a caricarsi la squadra sulle spalle, con Bonacini che allo scadere segna la tripla che vale il 22-20 per Rieti al termine del primo quarto. Torino prova un mini allungo, ma Tassone segna da 3 e accorcia. La difesa reatina crolla, Torino domina in area e inizia ad alzare le percentuale da 3, arriva così il primo solco importante che lancia i piemontesi sul 44-36.

La ripresa

Ritmi alti nella ripresa, Del Testa si sblocca dall’arco e riporta i suoi sul meno 4, Torino perde diversi palloni cruciali, Rieti trova continuità in attacco e Tucker firma il meno 1, Ciani è costretto a fermare il gioco. Paci fallisce il libero della parità, Torino si accende nell’ultimo minuto e Taflaj addirittura allo scadere manda i piemontesi alla penultima sirena sul 65-59. Timperi colpisce in transizione e Rieti resta aggrappata, segna da 3 anche Tassone e di nuovo TImperi, Rieti a meno 2 a 5’ dal termine. Torino riallunga, di nuovo +6, ma Rieti è dura da battere e ritorna sotto con Timperi e Maglietti. Rieti fallisce diversi attacchi che avrebbero riaperto definitivamente il match, De Vico è glaciale e fissa il punteggio sul +6 a 1’ dal termine. Incredibile, Del Testa e Tassone da 3 portano la Npc sul 85-85 a 16’’, ma Mayfield al rientro dal timeout segna la tripla della vittoria, 89-85 il finale.