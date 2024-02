Mercoledì 14 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Anche Rieti e la sua provincia celebra oggi San Valentino, “patrono” degli innamorati e giornata dedicata all’amore, che quest’anno coincide con il mercoledì delle ceneri e con l’inizio della Quaresima.

La rappresentazione. A Rieti, nella chiesa di San Rufo, oggi dalle 16.30, la festa di San Valentino viene celebrata con lo spettacolo “Omnia vincit amor. L’amore nei classici”, all’interno dell’Azione per risorse territoriali e innovazione sostenibile, tramite talenti artistici: una celebrazione dell’amore attraverso le arti. Una iniziativa che vede il coinvolgimento di Comunicazioni sociali Rieti, Misericordia Rieti, Frates gruppo donatori di sangue Rieti, Musikologiamo Aps, Tracce onlus.

Annamaria Magi ed Emanuele D’Agapiti passeranno in rassegna le pagine letterarie di poesia sul tema dell’amore, di scrittori e poeti classici, antichi e moderni, mentre attori e attrici del Gruppo teatrale “Il pipistrello” di Rieti accompagnerà la rappresentazione. Il pubblico potrà intervenire con proprie riflessioni o pensieri sul tema. La scelta della chiesa di San Rufo vuole inserire la rappresentazione in un contesto di bellezza anche artistica e architettonica.

Nel territorio. Numerosi i locali, sia in città che nella provincia reatina, organizzano per questa sera cene con menù dedicato, per due persone.

Inoltre, anche se fissata per sabato prossimo, alle 11, c’è poi la proposta culturale “Innamorati di Rieti”, sempre collegata a San Valentino, alla scoperta della città, in superficie e sotterranea (informazioni e prenotazioni per “Rieti da Scoprire” al 347/279591 o al 350/5996168, e-mail: rietidascoprire@rietidascoprire.it). Alle 11, si comincerà con i palazzi Vecchiarelli e Vincentini, quindi nel pomeriggio sarà possibile passare alla visita della Rieti sotterranea. La partenza è in piazza Cesare Battisti, davanti alla Prefettura.