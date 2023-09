Tante poesie a San Rufo con il microfono aperto sulla platea nell'ambito del “Non c’è due senza te”

RIETI - Continua la manifestazione “Non c’è due senza te” a Piazza S.Rufo. un’iniziativa volta a sensibilizzare sull’importanza della donazione del midollo osseo, in favore dei pazienti bisognosi: anche di questo si è tornato a parlare nel pomeriggio di ieri, con un incontro informativo sul tema. Un momento divulgativo a cui è seguito uno dedicato alla poesia, con il microfono aperto sulla platea: decine i partecipanti che hanno deciso di recitare alcuni componimenti, sotto la guida dell’attore Emanuele D’Agapiti, che ha condotto l’iniziativa insieme a Giada Zacchia.

Un momento intimo, tra citazioni di Dante, Gozzano, poesie in vernacolo e personali componimenti realizzati dagli stessi partecipanti al microfono aperto: una bella parentesi di arte e condivisione all’interno della Chiesa di S. Rufo. Intanto prosegue il programma della manifestazione con altri eventi previsti per il pomeriggio odierno: a partire dalla 17.30 un nuovo incontro divulgativo sulla donazione del midollo osseo, a seguire il concerto in acustico degli Area 765 e di Ginko dei Villa Ada Posse; il tutto dentro la chiesa di S. Rufo a causa del maltempo.