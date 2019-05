© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "La Cisl Roma Capitale e Rieti - spiega una nota del sindacato firmata dal segretario Paolo Bianchetti - appresa la risposta dell’Assessore Regionale alla Mobilità Alessandri, ex Sindaco del Comune di Monterotondo, non può sottacere l’ennesimo tentativo, mal riuscito, di proseguire nei giochi di parole. Arrampicarsi sopra gli specchi, giustificando scelte della Regione Lazio nella direzione della sicurezza idraulica, sono solo giochi di parole e ci si domanda che fine abbia fatto, per la Regione stessa, la sicurezza idrogeologica del territorio di Rieti, che certo non dobbiamo ricordare all’Assessore. La Regione Lazio dunque rispetti il patto con il territorio di Rieti ed insieme al Governo ed Anas diano priorità assoluta al tratto della via Salaria che unisce Rieti a Passo Corese attraverso la definizione di un progetto e con la destinazione delle risorse necessarie. La Cisl Roma Capitale e Rieti chiama alla mobilitazione ed è pronta ad occupare la Salaria".