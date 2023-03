Giovedì 16 Marzo 2023, 00:10

RIETI - «A lavori terminati, ci saranno due tratti a tre corsie di 2 chilometri ciascuno, con la corsia di sorpasso messa in maniera alternata, per garantire sia a chi viaggia verso Roma, sia a chi viaggia verso Rieti, di avere spazio sufficiente per sorpassare in piena sicurezza i mezzi più lenti. Una soluzione per aumentare la sicurezza, in attesa della realizzazione delle 4 corsie». È questa la sintesi della spiegazione chiara e lineare che arriva direttamente dalla struttura di Fulvio Soccodato, il commissario straordinario per gli interventi sulla Salaria.

Un chiarimento dato in esclusiva a Il Messaggero, in relazione alle polemiche divampate, soprattutto sui social, dopo la chiusura dei lavori nel tratto della statale tra i chilometri 47 e 49, dopo Osteria Nuova andando in direzione Roma, dove da alcuni giorni è stato rimosso il cantiere e si viaggia su 2 corsie verso Roma e su una sola verso Rieti. Una scelta che molti hanno giudicato incomprensibile e pericolosa, arrivando a ipotizzare anche un errore rispetto al progetto originario, ma che appare una soluzione logica, se vista in prospettiva del completamento dei lavori nei tratti successivi.

Il piano. Il piano commissariale prevede in tutto 54 interventi di varia entità sulla Salaria, inclusa la realizzazione di 4 corsie, separate, tra Passo Corese e Osteria Nuova e poi tra Ponte Buita e Ornaro. Guardando alla prima parte, era previsto un primo intervento con la realizzazione di una corsia di arrampicamento, prima tra i chilometri 47 e 49. Guardando i materiali su internet e seguendo la definizione, si pensava che la corsia di arrampicamento sarebbe stata in direzione Rieti. «Con quella definizione - spiegano dallo staff del commissario - si intende una corsia di sorpasso che può andare anche in discesa. Serve a consentire ai veicoli leggeri di superare in sicurezza quelli pesanti e, quindi, più lenti». Chiarito questo aspetto, ci si è chiesto comunque perché fare una corsia doppia in discesa, condannando gli automobilisti in direziona Rieti a lunghe ed estenuanti code dietro a bus e tir che in salita procedono fisiologicamente più piano. «Un intervento analogo - spiegano dallo staff - è in corso di realizzazione tra il chilometro 44 e 46. In quel caso, la corsia di arrampicamento sarà fatta in salita. In questo modo, a lavori terminati, ci saranno 4 chilometri con corsie di sorpasso alternate: 2 chilometri in salita e 2 in discesa».

La sicurezza. Vista così la scelta appare logica e, soprattutto, votata all’aumento della sicurezza sulla Salaria. «I tempi per la realizzazione delle 4 corsie - osservano dallo staff del commissario - non sono immediati. Per noi era immediata la questione dell’aumento dei livelli di sicurezza e la realizzazione della terza corsia è sembrata la soluzione migliore. Abbiamo comunque eliminato una terza area in cui fare la corsia di arrampicamento, perché in quel caso poteva risultare meno utile, ma comunque dispendioso». I lavori per i due tratti si avvicinano ai 13 milioni di euro e, comunque, si continua a lavorare per le 4 corsie, con tempi ancora non definiti nei dettagli. Le variabili sono molte: nel tratto oggetto di proteste, ad esempio, il nuovo tracciato dovrebbe deviare da quello attuale a seguito del ritrovamento di tratti di strada di epoca romana. Fattori che influiscono inevitabilmente sul progetto complessivo.