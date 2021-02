Roma, al via da martedì lavori di riqualificazione delle corsie centrali della Colombo

Prenderanno il via martedì prossimo i lavori per la riqualificazione delle corsie centrali di via Cristoforo Colombo, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza per i cittadini soprattutto nella parte della strada danneggiata dalle radici degli alberi. Il dipartimento Lavori Pubblici coordinerà le operazioni nel tratto compreso tra l’innesto di via Cristoforo Colombo con via Pontina e il Piazzale Cristoforo Colombo a Ostia in entrambi i sensi di marcia.

APPROFONDIMENTI VIABILITA' Ciclabile Verano senza manutenzione nè sicurezza (foto Davide... IL PIANO MANUTENZIONI Roma, strade e ponti: ci sono 313 milioni, ecco dove... L'INCHIESTA Roma, degrado a Prima Porta: rifiuti e bare rosicchiate dai topi IL CASO Atac, nuovi bus già guasti: fermo un autobus su quattro

Colombo, pini aggrediti dai parassiti: l'allarme degli automobilisti preoccupati

L’intervento, come spiega il Campidoglio, è stato preceduto da un lavoro di analisi nei mesi scorsi sugli apparati radicali degli alberi lungo tutto il tratto interessato dai lavori per 16 chilometri circa. Il cantiere inizierà nella parte di via Cristoforo Colombo all’incrocio con via Pontina proseguendo verso Ostia. È prevista la riqualificazione dell’asfalto, eventuale potatura delle radici delle alberature e la ricostruzione dei cigli stradali divelti. Da mercoledì 17 febbraio le operazioni inizieranno nel tratto da Piazzale Cristoforo Colombo in direzione Roma.

I lavori, per un valore complessivo dell’appalto di circa 3,6 milioni di euro, riguardano anche l’area compresa tra gli incroci stradali di via Cristoforo Colombo e via di Acilia, via Pindaro, via di Casal Palocco e via Canale della Lingua. Al termine della riqualificazione dell’asfalto su ampi tratti di strada, nell’area oggetto dell’intervento, sarà effettuato un restyling della segnaletica orizzontale e verticale.

Roma, San Valentino senz'auto per la domenica ecologica

© RIPRODUZIONE RISERVATA