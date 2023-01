Mercoledì 1 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Ampliamento della Salaria, stanziati i fondi per completare i lavori già avviati e, soprattutto, per sbloccare un’opera attesa da vent’anni, quella che riguarda il tratto di Ponte Buita verso Rieti, che comprende le curve all’altezza di Ornaro. A sottolinearlo è stato ieri sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in visita a Rieti, a sostegno dei candidati della Lega Mariano Calisse e Sara Principessa, in lizza per il Consiglio regionale. Con loro, tra gli altri, Roberta Cuneo, sindaco di Fara Sabina e, da domenica, anche neoeletta presidente della Provincia di Rieti.

Il tema. Il tema centrale è stato il futuro della Salaria, con le operazioni di allargamento e adeguamento pronte a essere concretizzate e, dove necessario, sbloccate. «Sto cercando di sbloccare tutti i cantieri - esordisce Salvini - quelli per la Salaria in primis. Il progetto sul tratto di Ponte Buita verso Rieti è fermo da un anno al ministero dell’Ambiente: conosco la situazione e siamo pronti a sbloccarlo». Come annunciato a dicembre dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, anch’egli presente ieri a Colle Aluffi, le operazioni sulla strada consolare riguardano l’adeguamento della piattaforma stradale e la messa in sicurezza, per un totale stanziato di 305 milioni 147mila e 927 euro: questi singoli lavori interesseranno in tutto 8 chilometri, ovvero quelli che corrono tra i chilometri 56 e 64. Gli interventi inizieranno esattamente da Ponte Buita, dove oggi c’è lo svincolo per Casaprota e Montenero, per terminare al bivio per Torricella in Sabina. «Il commissario straordinario, Fulvio Soccodato - aggiunge Salvini - ha fatto un ottimo lavoro, definendo rapidamente un progetto condiviso con tutti i Comuni. Questo progetto verrà presto sbloccato». Il tratto - che comprende anche le curve all’altezza di Ornaro, al purtroppo famigerato chilometro 60 - è storicamente uno dei più trafficati e anche pericolosi, con numerosi incidenti. Interventi che vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati, quali la rotatoria, ampia, a Passo Corese, che ha sostituito lo storico incrocio semaforico, foriero di lunghe code, quindi le operazioni alla rotatoria all’altezza di Borgo Santa Maria e quelle in corrispondenza di Nerola e di Osteria Nuova.

Ma sono proprio gli otto chilometri su cui si interverrà a essere i più importanti per fluidificare la circolazione e la realizzazione di un tratto a quattro corsie. «I lavori sono fondamentali - evidenzia il ministro - per la crescita del territorio».

Le aree interne. Il ministro, partendo dalla Salaria, ha poi sottolineato l’importanza di continuare a garantire i servizi ai Comuni più piccoli, delle aree interne, come i 73 che compongono la provincia di Rieti. «Insieme a Poste italiane - prosegue Salvini - stiamo lavorando per mantenere gli uffici nei piccoli paesi, per garantire i servizi di prossimità. Il Lazio è una regione importante e non è solo Roma, ma un insieme di tanti, importanti, Comuni».