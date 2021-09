Foligno: Fiera di Santo Manno, si entra mostrando il green pass. Distanziamento tra i banchi e corsie di canalizzazione per gli utenti

Venerdì 3 Settembre 2021, 14:51

FOLIGNO - Misure anti Covid per gli eventi, non c’è soltanto la Quintana. Perché le restrizioni e gli obblighi finalizzati al contenimento della pandemia Covid 19 scatteranno anche in occasione della tradizionale “Fiera di Santo Manno” in programma per le giornate del 14 e 15 settembre nell’area antistante gli impianti sportivi di Santo Pietro. Lo dispone una ordinanza, da poco firmata dal sindaco Stefano Zuccarini. L’atto impone: “la distanza laterale tra i banchi, comprese le relative attrezzature, è di 2 metri lineari. Il rispetto di tale misura di distanziamento deve essere garantito dall’esercente rispettando la soluzione planimetrica adottata; soppressione dei banchi antistanti l’ingresso della piscina comunale (lato piscina); i posteggi dell’area fieristica riservata agli operatori del mercato di Via Nazario Sauro ai sensi del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, contrassegnati con i numeri dal 14 al 29, non potranno essere assegnati in quanto sulla corrispondente superficie insiste un cantiere pubblico; al fine di garantire la necessaria ampiezza dei corridoi destinati all’afflusso bidirezionale degli utenti, si rende necessario assicurare da parte degli operatori il puntuale rispetto dell’occupazione degli spazi disponibili (ampiezza massima 4 m); agli ingressi dovranno essere posti su transennatura cartelli in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere all’interno dell’area dedicata alla fiera; l’inapplicabilità dell’art 3 punto 5) del vigente regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche che per le fiere di San Feliciano e di Santo Manno prevede che in fase di scelta del posteggio gli operatori vengano indirizzati secondo le merceologie commercializzate a posizionarsi nelle piazze del centro storico, nonchè la presenza contestuale alle suddette fiere di esposizioni curate dalle Associazioni di categoria e da altre Associazioni di promozione della città sulle vie di collegamento tra le Piazze del Centro Storico dove sono ubicati gli operatori commerciali muniti di furgoni; collocazione di apposita segnaletica, per informare il pubblico dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde Covid-19 per accedere alla fiera ; sarà consentita la spunta ovvero l’appello per l’assegnazione di eventuali posteggi non occupati dai relativi assegnatari e/o rimasti liberi; L’obbligo del rispetto, da parte degli operatori partecipanti alla fiera di tutte le misure di prevenzione e contenimento riguardanti il commercio al dettaglio su aree pubbliche con particolare riferimento a: - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita; - è obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie (per i bambini valgono le norme generali); - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.