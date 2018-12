RIETI - Si procederà per omicidio colposo. Indagini serrate da parte della Procura di Rieti sulla devastante esplosione di un’autocisterna contenente Gpl che ha seminato morte e terrore al chilometro 38.900 della Salaria per Roma durante un’operazione di travaso, nella stazione di servizio Ip di Borgo Quinzio. Il procuratore capo, Lina Cusano Piro e il pm, Lorenzo Francia, hanno ricevuto una prima ma circostanziata informativa dai carabinieri, sulla quale i magistrati hanno lavorato ipotizzando, per ora, il reato di omicidio colposo.

Il tutto verrà illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa.



