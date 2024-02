Martedì 6 Febbraio 2024, 08:59

SPOLETO Dal registro delle presenze all’elenco degli esami

effettuati durante le ore di osservazione in pronto

soccorso, passando per i contenuti di alcune consulenze

specialistiche avvenute a quanto pare da remoto. Sono

alcuni degli accertamenti che la Procura di Spoleto ha

delegato ai carabinieri prima di fissare l’autopsia sul

corpo di Nicola Gelmetti, l’imprenditore di 65 anni

trovato morto domenica mattina dal figlio, poche ore dopo

essere stato dimesso dal Pronto Soccorso del San Matteo

degli Infermi. Sul caso, dopo la denuncia formalizzata

dai familiari, è stata aperta un’inchiesta. L’ipotesi

formulata è omicidio colposo. Il fascicolo, di cui è

titolare il sostituto procuratore Michela Petrini, è per

ora a carico di ignoti. L’informativa dei carabinieri,

con gli esiti dei primi accertamenti investigativi, è del

resto arrivata negli uffici della Procura soltanto ieri

pomeriggio ed è verosimile che il magistrato voglia

approfondire alcuni aspetti specifici prima di eventuali

iscrizioni nel registro degli indagati. Un’accelerazione

in tal senso potrebbe arrivare oggi, in vista dell’esame

autoptico che non verrà comunque eseguito prima di

mercoledì. Uno dei medici legali di turno sarebbe

peraltro incompatibile e la procura sta valutando anche

se nominare un professionista da fuori regione. Intanto

si studiano le carte per cristallizzare innanzitutto

quanto accaduto tra sabato sera e domenica mattina.

Gelmetti, infatti, intorno alle 19 ha allertato i

familiari, dicendo di non sentirsi bene. L’uomo accusava

fortissimi dolori alle spalle e alle braccia e non

riusciva a stare in piedi. Quando il figlio lo ha

raggiunto, ha subito capito che non c’era tempo da

perdere e ha allertato il 118. L’ambulanza è arrivata in

ospedale pochi minuti prima delle 20, orario oltre il

quale il San Matteo degli Infermi è sprovvisto del

cardiologo, presente solo dalle 8 alle 20. Gelmetti è

stato sottoposto ad alcuni accertamenti e, secondo quanto

ricostruito, seguito a distanza dallo specialista in

turno in un altro ospedale. Dopo poco più di 4 ore, a

mezzanotte e un quarto, è stato dimesso: «Non ci sono

problemi», si sarebbe sentito dire l’imprenditore davanti

alla ex moglie, che lo ha riaccompagnato a casa. Nel giro

di poche ore si è consumata la tragedia. Intorno alle 5

Nicola, che viveva solo, avrebbe cercato di fare una

telefonata, molto probabilmente perché il malessere si

era riacutizzato. È stato il figlio, qualche ora dopo, a

trovarlo senza vita. Sul caso ha avviato un’indagine

interna anche la Usl 2. Della commissione fanno parte la

direzione medica di presidio, il rischio clinico e la

medicina legale aziendale. «È nel nostro interesse fare

piena luce sull’accaduto», ha confermato ieri al

Messaggero il direttore generale Piero Carsili. Tanti gli

aspetti da chiarire. Il cardiologo, a quanto pare, non

era presente e il consulto sarebbe avvenuto in

telemedicina. Perché il paziente, con problemi cardiaci,

è stato trasportato in ambulanza al San Matteo degli

Infermi, che dopo le 20 è sprovvisto dello specialista, e

non in un’altra struttura più attrezzata? A questa e

altre domande, il dg Carsili ha detto garbatamente di non

poter rispondere «per rispetto delle indagini in corso».