Nicoletta Manconi, morta a 24 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Si indaga per omicidio colposo

Nicoletta Maria Manconi è morta nella sua casa di Cagliari a soli 24 anni, il giorno dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, dove si era recata nella serata di domenica 24 settembre per dei dolori molto forti allo stomaco. Dopo essere stata visitata, i medici hanno però ritenuto che la situazione non fosse grave e così le hanno prescritto una banale cura farmacologica e l'hanno rimandata a casa.

Nicoletta studiava per diventare medico

La vita di Nicoletta, che per una tragica ironia stava studiando per diventare medico, è stata spezzata per quella che è stata ritenuta una sintomatologia banale e che le ha invece causato un malore fatale che verrà ora chiarito dall'autopsia. I genitori di Nicoletta hanno denunciato la vicenda alla magistratura, che ha ora aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti disposti sul corpo della ragazza riveleranno le esatte cause della morte e le eventuali responsabilità da parte del personale medico Santissima Trinità che l'ha visitata.