Travolge e uccide 4 studentesse a Los Angeles, rilasciato con una cauzione di 4 milioni l'autista 22enne

È stato rilasciato per la seconda volta l'autista della BMW accusato di omicidio colposo grave nei confronti di 4 studentesse universitarie della Pepperdine University, college nei pressi di Malibù, morte dopo essere state travolte dal 22enne Fraser Bohm lo scorso 17 ottobre.

Quattro studentesse travolte e uccise da un Bmw fuori controllo. Alla guida un 22enne (arrestato e poi rilasciato)

Le accuse e la difesa del giovane

La cauzione di Bohm, che si è dichiarato non colpevole, era stata inizialmente fissata a 8 milioni di dollari, ma il giudice Eric Harmon l'ha ridotta della metà a 4 milioni di dollari, e l'imputato è stato rilasciato lo scorso venerdì, secondo quanto riferito dalla CBS.

L'avvocato difensore Michael Kraut aveva chiesto al giudice la riduzione della cauzione a soli 400.000 dollari, sostenendo che il suo cliente era vittima di "rabbia da strada". Dopo l'impatto che è costato la vita alle quattro studentesse Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir e Deslyn Williams, il 22enne alla guida era stato infatti aggredito da alcuni ragazzi che si trovavano vicino alle giovani vittime e che hanno assistito inermi alla terribile scena.

Dopo il primo arresto per omicidio colposo stradale con "grave negligenza", Fraser Bohm è stato successivamente rilasciato per mancanza di prove di colpevolezza a suo carico.

Dopo essere stato di nuovo arrestato, con il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón che lo ha accusato di aver agito deliberatamente "con consapevole disprezzo per la vita umana", il giovane viene quindi ora rilasciato per la seconda volta.

Secondo il legale difensore, la velocità massima al momento dell'incidente sarebbe di 70 miglia orarie e non di 104 miglia all'ora, come invece sostenuto dall'accusa.

Driver who mowed down 4 Pepperdine sorority sisters released on $4M bond https://t.co/UJktrilhYB pic.twitter.com/sf1B4ZzJlJ — New York Post (@nypost) October 30, 2023

"Se avessero fatto il loro lavoro, cioè ascoltare i testimoni e testare la loro credibilità prima di correre a sporgere denuncia di omicidio contro un ventiduenne senza precedenti, nessuna multa per eccesso di velocitànon saremmo qui con l'accusa di omicidio e ci sarebbe qualcun altro qui in piedi", ha affermato l'avvocato nel corso dell'udienza, per poi aggiungere che: "“Il mio cliente stava comprando dei tacos per un amico. Non c'erano droghe, niente alcol, niente di ciò che aveva consumato, niente fumo di marijuana. Ha preso i tacos ed era diretto a nord”, ha aggiunto.

Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale, Bohm potrebbe affrontare diversi ergastoli se condannato per l'accusa di omicidio. Stando alle ricostruzioni della polizia, effettuate nei primi momenti successivi al drammatico incidente, il 22enne ha perso il controllo della sua auto su un tratto piuttosto insidioso dell'iconica Pacific Coast Highway, a Malibù, falciando le 4 studentesse la cui morte ha lasciato nella disperazione l'intera comunità universitaria della Pepperdine University, oltre alle rispettive famiglie e amici.