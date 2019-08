RIETI - «Un pezzo di storia sta svanendo piano piano per incuria». Lo denuncia è di Sauro Casciani: «Sto parlando del cippo situato sulla Salaria per L’Aquila nei pressi del vecchio stabilimento ex Torda, oggi Tubi spa, che indicava il confine tra la provincia di L’Aquila e quella Umbra prima dell’istituzione della provincia di Rieti avvenuta nel 1927». © RIPRODUZIONE RISERVATA