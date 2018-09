di Daniela Melone

RIETI - Tutto pronto a Lisciano dove domani (sabato) sera va in scena la 18esima sagra dei pizzicotti. L’appuntamento è a partire dalle 18.30 in centro storico. Presente un percorso gastronomico con bar, pizzicotti, spiedini, pizze fritte, dolci e frutta nell'evento promosso dall'associazione culturale banda musicale Verdi di Lisciano e realizzato con il patrocinio di Comune di Rieti e Amministrazione separata dei Beni Civici di Vazia. La serata sarà allietata dal gruppo itinerante “I draghi di monte san Giovanni”.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla settimana successiva.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02



