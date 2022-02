Un incendio devastò la loro abitazione, oggi ottengono un appartamento dal Comune di Rieti

RIETI - Il 24 gennaio un incendio devastò la loro abitazione nella frazione di Lisciano, oggi la famiglia Rotili-Bizzoni ha ottenuto dall’assessorato ai servizi sociali di Rieti un appartamento tra quelli nella disponibilità del Comune di Rieti per l’emergenza abitativa.

La consegna delle chiavi e la firma del contratto è avvenuta questa mattina alla presenza dell’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba, che attraverso gli uffici già in queste settimane aveva assistito la famiglia ospitandola a spese dell’Ente presso un albergo cittadino.

«Vogliamo ringraziare di vero cuore l’assessore Giovanna Palomba, gli uffici e i dipendenti dei servizi sociali che ci sono stati accanto per queste settimane dopo l’evento che ci ha colpito – dichiarano i signori Stefano Rotili e Luisa Bizzoni - e vogliamo ringraziare i tantissimi reatini e le associazioni che, fin dal primo momento, ci hanno sostenuto, aiutato e dai quali abbiamo percepito affetto e solidarietà, segno che la rete di assistenza messa in campo in questa Città è forte e reattiva. Grazie davvero a tutti!»

«Siamo molto contenti di poter assegnare un alloggio a questa famiglia e di aver dimostrato, per l’ennesima volta, la tempestività e l’efficienza dei Servizi sociali del Comune di Rieti e della rete di solidarietà che abbiamo costruito, con pazienza e dedizione, negli ultimi anni – aggiunge l’assessore Giovanna Palomba – Ringrazio anch’io il personale dell’ufficio Servizi sociali e i tanti che si sono prodigati per aiutare questa famiglia: siete la forza vitale della Città!».