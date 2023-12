Riconosciuto il marchio DeCo alle “Sagne alla Molenara”

RIETI - Dopo un lungo percorso avviato con Anci Lazio è finalmente arrivato un riconoscimento importante che attribuisce al piatto tipico delle “Sagne alla Molenara” il marchio De.Co inserendolo nel paniere di qualità del Progetto Origine Comune. La selezione del piatto è avvenuta con metodo scientifico con la collaborazione di Agro Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, che ha svolto le analisi e contribuito alla redazione della scheda del prodotto, del disciplinare e del grafico sensoriale, materiale consultabile sul sito www.originecomune.it dove è possibile anche accedere alla ricetta e al disciplinare legato al piatto.

«Forti della tradizione e della qualità del piatto – dichiarano il Sindaco e l’assessore Alessandro Cavallari – abbiamo avviato un percorso di studio e analisi con Anci per ottenere l’importante riconoscimento con l’obiettivo di promuovere a livello locale, e non solo, la cultura della giusta tutela e della promozione del patrimonio di conoscenze, di saperi, di arti e di sapori. Un primo passo importante che fissa regole per tutti e apre un percorso di valorizzazione di una settore della nostra ricca storia che nei prossimi giorni terminerà l’iter ufficialmente con l’approdo in Consiglio della delibera comunale per l’approvazione degli atti legati al marchio».