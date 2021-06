RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Tornano gli spettacoli al teatro Potlach di Fara in Sabina, nell’ambito della programmazione del festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali sostenuto dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Varrone, con il patrocinio del Comune di Fara. Oggi pomeriggio alle 17.30 torna in scena lo spettacolo “Viola, Violetta” con Ava Loiacono, anche questo realizzato in co-produzione con il teatro Potlach e la cui regia è curata proprio da Pino Di Buduo. Sul palco la ventriloqua Ava Loiacono e i suoi complici di scena: la più bella donna al mondo, Viola, e il cuoco di fama internazionale, Gioacchino. Un nuovo amore nato sul racconto del buon cibo e sulle differenze regionali. Uno spettacolo divertente adatto a tutta la famiglia. Per entrambi gli spettacoli la prenotazione è obbligatoria al numero del teatro Potlach: 351/7954176.

Spettacolo del teatro d’ombre “La forza di Arianna” di e con SilviOmbre - Silvio Gioia, oggi alle 20.30, a Montenero Sabino, presso il Pianeta Verde in vocabolo Sant’Elia. La figura mitologica di Arianna si sdogana dall’immagine di ligia “fanciulla di casa” e condurra lo spettatore al centro del labirinto. Arianna, solitamente presentata come la ligia fanciulla intenta a tessere la tela, le cui sorti sono decise prima da Teseo e poi da Dioniso: una storia molto simile a quella di altre rappresentazioni in cui si cerca il principe azzurro, ma in cui c’è qualcosa di diverso da ciò che si è sempre sentito raccontare. In un cerchio di luce, l’ombra di dieci dita si trasforma in fantasiosi e mitologici personaggi. Nell’intera sala, riflessi di luce svelano verità nascoste dalla storia. Lo spettacolo è stato creato ed esibito attorno alla scultura “L’Arianna Dormiente” presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, nell’ambito della rassegna “Uffizi Live 2018”. Info e prenotazioni (è possibile anche pernottare in bungalow o campeggio presso l’agriturismo Pianeta Verde): 349/5036705.

Con Sabina in Trekking, escursione oggi con replica domenica all’eremo di San Leonardo e poi all’eremo di San Michele Arcangelo, tra Roccantica e Monte San Giovanni. Info: whatsapp o sms al 327/9308192. Oggi e domenica torna il weekend sotto le stelle con pernotto in tenda sotto le stelle sulle sponde del lago del Turano. Prenotazioni su www.terminillotrekking360.it/eventi.

Festa dei Corsari a Montopoli di Sabina e a Bocchignano. Un grande evento che proseguirà fino a domenica. Arrivano gli artisti di strada a Montopoli di Sabina, laboratori, spettacoli, mercatino artigianale, musica dal vivo, tutto questo è la Festa dei Corsari. Oggi, all’arena fuori porta di Montopoli di Sabina, dalle 18, mercatino artigianale e spettacoli di teatro di strada: musica con Asincopados, il fantasista Piero Ricciardino nell’esilarante “Why not? Circo, Gioco e Rock’n Roll”, uno spettacolo comico di giocoleria rock, al tramonto, la compagnia Creme & Brulè nel loro spettacolo di fuoco “Danza Fuoco e Romanticherie” e, per finire, Asincopados in concerto di musica latinoamericana. Domenica dalle 17, sotto le mura di Bocchignano, spettacoli per i più piccoli e non solo. “Super standard show - i grandi classici dell’arte di strada”, spettacolo di giocoleria con Il Macchiarlo e “Bubble suite”, spettacolo di bolle di sapone con Andju Ormeloh. La direzione artistica è a cura del teatro delle Condizioni Avverse, l’evento è promosso dal Comune di Montopoli di Sabina e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, all’interno degli “Eventi delle Meraviglie”. È possibile prenotare i posti gratuiti sul sito www.condizioniavverse.org.