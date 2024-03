Sabato del Villaggio: a Fiamignano sarà protagonista la birra

RIETI - Durante i Sabato del Villaggio si era già parlato di vino lo scorso ottobre, ed ora l’iniziativa dedica spazio ad un’altra bevanda consumata da secoli come la birra. Sarà infatti lei la protagonista dell’incontro di domani nella sala consiliare del comune di Fiamignano, dove interverranno gli esperti Stefania Rotili, Matteo Corazza e Mario Di Filippo, fornendo un approfondimento a tutto tondo sulla birra.



Dalla descrizione delle fasi produttive, portata avanti dal mastro birraio Corazza del birrificio di Collerosso, fino alla degustazione guidata dall’esperta Rotili che aiuterà i partecipanti nel riconoscere le note di gusto delle tre birre proposte, passando per la parentesi dedicata al consumo e alla distribuzione della birra artigianale condotta da Di Filippo, gestore del Be’er Sheva: queste le fasi previste nell’incontro, programmato per le 17. L'iniziativa sbarca anche sul web: per la prima volta, nelle due edizioni dei Sabato del Villaggio, sarà infatti disponibile anche la diretta streaming sul canale Youtube della Pro Loco di Fiamignano.



Ma c'è dell'altro.

La giornata sarà aperta dalla presentazione della rivista culturale "Di Questa e d'Altre Terre", che uscirà con cadenza quadrimestrale e che sarà dedicata a tutto il Cicolano: un altro sintomo del crescente interesse per le iniziative ideate dalla Pro Loco per la valorizzazione del territorio.