Fiamignano, in tanti al Sabato del Villaggio dedicato all'informazione nell'era digitale

RIETI - Fake news, social media e le mille facce dell’informazione: questo il tema dell’ultimo Sabato del Villaggio nella sala consiliare del comune di Fiamignano, dove in molti hanno assistito all’incontro con il freelance Leonardo Valente.

«Dopo il percorso tra cenni storici e tecnici ci siamo concentrati sul fenomeno delle fake news, del clickbait e del fact checking, con il pubblico chiamato a riconoscere delle notizie false – racconta Valente – Importante, alla fine di questo viaggio, è stato saper distinguere l’informazione dalla disinformazione».

Dall’inchiostro dei giornali ai click delle testate online, dalle quali oggi è spesso necessario difendersi: l’incontro ha fornito in questo senso gli strumenti per orientarsi in un’informazione sempre più pervasiva e rapida soprattutto per chi non ha confidenza con lo strumento digitale.



Si conferma così l’interesse e l’utilità degli incontri del ciclo di conferenze ideato dalla Pro Loco di Fiamignano e appoggiato dal Comune e dal FAI, che dà appuntamento al prossimo mese con un approfondimento dedicato alla birra e alle tecniche di degustazione.