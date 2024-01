Successo per l'appuntamento col Sabato del Villaggio dedicato alla canzone d'amore

RIETI - In tanti alla sala consiliare del Comune di Fiamignano anche per questa tappa dei Sabato del Villaggio. Un incontro, quello di sabato scorso, dedicato alla canzone d’amore e alle sue varie forme negli anni: a fare luce sul tema sono stati il cantautore Carlo Valente e la giornalista musicale Laura Rizzo, con brani popolari, curiosità e aneddoti ripercorrendo gli ultimi 100 anni di musica e d’amore.

«È stata un’incursione cantata e raccontata nelle dinamiche del cuore, partendo da “Passione”, una canzone napoletana del 1935, fino ad arrivare ai giorni nostri con “Pezzo di me” di Levante – raccontano i relatori – Abbiamo fatto capire come è cambiato il ruolo della donna e dell’uomo, in uno spaccato della storia politica, sociale e di costume dell’Italia».

Acceso l'interesse per l’intervento dei due, che va ad arricchire il nutrito calendario di conferenze promosse dal comune e dalla Pro Loco di Fiamignano, oltre che dal FAI e da altre attività locali.

«Abbiamo parlato anche delle serenate e di etnomusicologia sabina, con riferimento alle canzoni di Casperia, Montasola e Cottanello: ci sono anche libri di testo in cui sono stati codificati anche questi modi di cantare – concludono Valente e Rizzo – Ringraziamo la Pro Loco per l’opportunità».