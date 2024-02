Conferenza dedicata ai social media e all'informazione per i Sabato del Villaggio a Fiamignano

RIETI - Un incontro dedicato ai social media e alle fake news: questo il programma per il Sabato del Villaggio di febbraio a Fimignano. Un’altra conferenza che va ad arricchire il calendario stilato dalla Pro Loco e promosso dal FAI, dal Comune e da altre realtà locali, con ospite il freelance fiamignanese Leonardo Valente, che farà chiarezza sulla tematica e sui pericoli dell’informazione sul web.



«Parleremo di come è cambiata l’informazione nel corso del tempo, partendo dalla stampa fino ai social media e di come sono cambiati anche i ruoli di informatore ed informato – anticipa Valente – Cercheremo di fare poi chiarezza sulle fake news e sul fenomeno del clickbaiting».

Un approfondimento quindi utile per potersi sempre difendere da un’informazione di scarsa qualità, accompagnati da Leonardo Valente, che vanta esperienze in testate giornalistiche nazionali e locali. L’appuntamento è dunque per domani a partire dalle 17, come sempre nella Sala Consiliare del Comune di Fiamignano.