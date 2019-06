ALLIEVI

Rosatelli

CADETTI

Ricci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rosatelli è campione regionale di rugby, bronzo per la Ricci. Si sono svolti a Roma i campionati regionali Studenteschi di rugby all’impianto dell’Acquacetosa con la vittoria dell’IIS Rosatelli, che, dopo la discutibile squalifica della staffetta nell’atletica, ha dovuto aspettare anche l’esito di un ricorso per aggiudicarsi con merito la finale regionale di rugby.Gli Allievi guidati dal professor Manuel Fusacchia hanno vinto il titolo regionale precedendo sul podio l’IIS Salvini di Roma , battuto ai calci piazzati per 5/3 (dopo un pareggio 7/7), e l’I.S.Alberti di Roma per 4/2.: Mattia Agabiti, Francesco Angelucci, Stefano Antonelli, Lorenzo Dionisi, Thomas Fiocco, Marco Gudini, Riccardo Pianu, Filippo Picchi, Alessandro Pistelli, Matteo Sielli.Bronzo per la scuola media Ricci tra i Cadetti, un po’ sfortunati nel sorteggio che li ha subito contrapposti alla squadra più titolata, l’Istituto D’Avarna di Roma (0-3). I ragazzi del professor Egidio Capalbo hanno in seguito battuto nettamente la rappresentativa di Cisterna di Latina (5-2) per poi vincere agilmente la finale per il terzo posto (7-2).: Basenghi, Pasquali, Fiocco, Franceschini, Tosoni, Cervelli, Dell’Orso, Cortesi, De Marco, Iacoboni, Mangano, Dionisi.