Mercoledì 10 Aprile 2024, 09:25

Si è chiuso in bellezza il torneo del Rugby Foligno impegnato con la prima squadra nel campionato di serie C interregionale.

Nell’ultima partita della stagione, i falchetti dopo essere sempre stati avanti nel punteggio hanno sconfitto Macerata per 18 a 12. Una vittoria che fa terminare i biancazzurri al settimo posto in graduatoria.

Un match equilibrato nel primo tempo, che finisce con il parziale di cinque a zero grazie alla meta dell’ala Hamza Morchid. Nel secondo tempo la meta trasformata e il calcio di punizione di Casini portano il punteggio sul 15 a zero. Gli ultimi 20 minuti sono tutti maceratesi, ma sul finire i biancazzurri siglano tre punti con il piede di Casini fissando il punteggio sul 18-12.

“E’ stato un campionato particolare - spiega il presidente del Foligno Rugby Andrea Gubbini che tira le somme ad una stagione caratterizzata da luci ed ombre - in cui c’è stato anche un pizzico di malasorte considerando i vari infortuni occorsi sin dalle amichevoli estive. Un campionato in cui ha prevalso un sostanziale equilibrio tanto che tutte le partite in cui siamo stati sconfitti le abbiamo perse per pochissime lunghezze”.

Neanche tempo per riordinare le idee che la società biancazzurra è già al lavoro per programmare il prossimo campionato, una stagione in cui i falchetti intendono recitare il ruolo di protagonista. “Anche se vincere non è mai facile - continua Gubbini - vogliamo disputare un campionato di vertice con l’obiettivo di raggiungere i playoff. A tal proposito stiamo inserendo un giocatore argentino che si trasferirà in città a giorni, una prima linea di qualità, con cui rinforzeremo la squadra visto che sul territorio il mercato è molto limitato”.

L’attenzione del Foligno Rugby è da sempre molto incentrata sui giovani tanto che il settore può vantare un nutrito gruppo di giovani atleti, con una buona presenze anche di ragazze.

“Per il settore giovanile - analizza Gubbini - questa è stata la prima vera stagione post covid, per questa ragione abbiamo lavorato molto sulla convivialità, dai terzi tempi allargati, alle cene al campo post allenamento. Per noi il campo assume da sempre una centralità assoluta che viviamo in mille modi e soprattutto cerchiamo di tenerlo aperto anche alla città”.

Finita la stagione della giovanili, per il Foligno Rugby è tempo di tornei e raduni: “Con l’Under 16 tra fine maggio ed inizio giugno, anche grazie ad una rete personale di relazioni, parteciperemo ad uno stage in Francia a Toulon, guidato dall’ex capitano della nazionale Francese Sebastien Bruno. Poi ci sarà un appuntamento tradizionale per il Foligno Rugby che è quello dedicato al nostro fondatore Luigi Coraggi. Il 21 aprile festeggeremo la dodicesima edizione del MinifestOval “Luigi Coraggi”, torneo che è dedicato alle categorie giovanili Under 8, Under 10 e Under 12, mentre il 4 e il 12 maggio altro torneo per gli Under 14 a cui parteciperanno diverse società di serie B e serie A. Infine ospiteremo anche una tappa del raduno nazionale di rugby touch a cui parteciperanno un centinaio di giocatori”.

Per la palla ovale folignate ci potrebbero essere anche novità riguardo agli impianti: “Abbiamo migliorato lo stand del terzo tempo, conclude il numero uno di via Rubicone - abbiamo attrezzato l’area anche con giochi per i giovani e ultimamente abbiamo fatto richiesta al comune per compiere alcuni lavori che migliorerebbero la visibilità di coloro che assistono alle partite".