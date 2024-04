Venerdì 19 Aprile 2024, 17:21

Una maglia "parlante" per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie oncologiche femminili. È stato presentato oggi a Milano il progetto Vittoria For Women – The Numbers of Prevention realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (FIR) e la Fondazione Specchio dei tempi.

Durante il prepartita della sfida di rugby tra Italia e Scozia, che si svolgerà sabato 20 aprile allo Stadio Segio Lanfranchi di Parma (ore 17:45), la Nazionale Italiana Femminile di Rugby indosserà infatti la speciale maglia Vittoria For Women -The Numbers of Prevention per sensibilizzare il pubblico sui tumori che colpiscono la donna.

A ogni numero di maglia delle rugbiste è stato associato un dato ufficiale per ricordare come l'adozione di pratiche e accorgimenti preventivi si riveli essenziale per la salvaguardia e la cura delle malattie.

Il ruolo cruciale della prevenzione

«Per guardare al futuro la prevenzione gioca un ruolo cruciale. Proteggersi prima che si verifichi un evento è, infatti, fondamentale se non si vuole rischiare di essere sopraffatti e - in alcuni casi vinti - da forze maggiori» dichiara Matteo Campaner, direttore generale di Vittoria Assicurazioni.

«Con Vittoria Assicurazioni e con i suoi vertici il rapporto va, da tempo, ben oltre la semplice partnership sportiva e commerciale. Per FIR l'impegno concreto nel mondo che ci circonda è fondamentale per assolvere al compito di influenzare positivamente la società", dichiara Marzio Innocenti, presidente della Federugby.

Visite senologiche gratuite sul VittoriaBus e maglie all'asta

Dalle ore 15:00 fino alla conclusione del match, fuori dallo stadio Lanfranchi di Parma, sarà presente il VittoriaBus, un centro di prevenzione e informazione itinerante adibito a sala medica per una visita senologica gratuita gestito dalla Fondazione Specchio dei tempi.

Ci sarà inoltre post partita la raccolta fondi che vedrà la messa all'asta delle maglie personalizzate delle giocatrici azzurre.

I precedenti tra Italia e Scozia

Italia - Scozia è l'ultima gara casalinga del Sei Nazioni Femminile 2024. Nei sedici precedenti tra le due nazionali all'interno del torneo, sono state ben 11 le vittorie azzurre. Il match è decisivo per la corsa al terzo posto perché garantisce l’accesso diretto alla Rugby World Cup. Posizione ambita anche da Irlanda e Galles.