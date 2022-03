Mercoledì 2 Marzo 2022, 00:10

RIETI - La procura presso il tribunale di Rieti ha convalidato i fermi per rissa e lesioni aggravate dei due giovani della Sabina romana eseguiti dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, al culmine della prima fase delle indagini sulla rissa avvenuta a Passo Corese. Indagini ancora in corso per rintracciare gli altri componenti della banda protagonista della rissa.

La vicenda. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, i due ragazzi, un 25enne di Civitella San Paolo (Roma) e un ventenne di Fiano Romano (Roma), entrambi italiani, erano nel gruppo, composto almeno da cinque persone, tra cui alcuni albanesi residenti a Fiano, che ha dato vita alla violenta rissa sfociata nell’aggressione di un 22enne di Fara Sabina. Il farense è stato raggiunto da una coltellata al torace, all’altezza del polmone, salvato solo dall’imbottitura del giubbotto e ha riportato fratture al naso e a una mano oltre a numerose escoriazioni. I carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto hanno subito iniziato a raccogliere informazioni tra i tanti giovani presenti al momento della rissa all’esterno del pub “Circolo”, tra il parcheggio e il piazzale del centro commerciale di via Giovanni Falcone. Dalle indagini avviate dai militari delle stazioni afferenti alla compagnia mirtense è emerso che il 22enne farense si trovasse fuori dal locale con degli amici quando i due arrestati - e almeno altri tre ragazzi, alcuni dei quali albanesi, ma tutti provenienti da Comuni della Sabina romana - hanno iniziato a infastidire i giovani. Il fatto che il ragazzo di Fara Sabina abbia tentato di farli desistere ha scatenato l’ira degli aggressori che lo hanno colpito con schiaffi, calci e pugni fino a quando il 20enne di Fiano Romano ha sferrato un fendente al farense, rimasto ferito a terra fino a quando non è stato soccorso e trasportato nel presidio ospedaliero di Rieti.