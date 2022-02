Lunedì 28 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Due giovanissimi italiani fermati, mentre su altri tre si stanno effettuando ulteriori accertamenti e riscontri testimoniali. Hanno imboccato immediatamente un indirizzo preciso le indagini dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto in merito alla violenta rissa che, nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 2, ha portato a un passo dalla morte un ventiduenne coresino, ferito da una coltellata all’altezza del torace, salvato solo dalla corposa imbottitura del giubbotto che indossava e che ha evitato che la lama lesionasse irrimediabilmente il polmone. Il giovane coresino, picchiato poi con ferocia anche dopo essere caduto a terra, ha riportato inoltre la frattura di un arto, alcune lesioni al volto e numerose escoriazioni.

I fatti. Ma andiamo con ordine. I fermati sono due giovanissimi italiani, poco più che maggiorenni, residenti nella Sabina romana, uno dei due a Fiano Romano. Su di loro si concentrano le testimonianze di numerosi ragazzi presenti all’esterno del pub “Circolo”, situato nel centro commerciale di via Giovanni Falcone, a Passo Corese. I carabinieri stanno inoltre verificando elementi e cercando ulteriori riscontri in merito alla posizione di altri tre giovani, due dei quali dovrebbero essere di nazionalità albanese, anche questi residenti nell’area della Sabina romana, limitrofa a Passo Corese. I cinque, tutti non nuovi a episodi di violenza, volti e nomi già noti alle forze dell’ordine per reati di questo genere e le cui singole posizioni si stanno ora attentamente valutando, si sarebbero portati nei pressi de pub coresino, dove all’esterno stazionavano, parlottando tra loro, alcuni giovani del posto.

Secondo una prima ricostruzione, pare che i cinque abbiano iniziato a infastidire le persone presenti fuori dal pub, tra cui il 22enne farense. Ed è bastato che quest’ultimo provasse a far notare che stavano esagerando per scatenare una reazione rabbiosa nei suoi confronti. Il ventiduenne coresino è stato prima colpito con schiaffi e pugni, poi preso a calci una volta finito a terra.

La coltellata. Qualcuno dei presenti ha quindi provato a reagire, cercando di fermare l’ira della banda. A quel punto uno degli aggressori ha impugnato un coltello e sferrato un fendente al ragazzo, rimasto ferito a terra. Mentre i testimoni in preda al panico chiamavano il numero di emergenza 112, la banda si è data a una precipitosa fuga. In via Giovanni Falcone sono quindi arrivate tre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto.

Dopo aver ricevuto le prime cure, il giovane è stato quindi trasferito al de’ Lellis, mentre i militari hanno immediatamente dato corso alle indagini, raccogliendo le testimonianze tra i ragazzi che si trovavano fuori dal locale.

Le indagini. Le prime informazioni acquisite dai carabinieri hanno subito condotto i militari dell’Arma a concentrare le loro attenzioni intorno alle posizioni di quattro o cinque giovani, alcuni dei quali più volte sarebbero stati protagonisti di risse nei pressi del locale coresino, anche quando (quest’estate) era ancora situato in via Servilia, a poche centinaia di metri dalla nuova sede. E nelle prime ore della mattinata di domenica, gli uomini della compagnia di Poggio Mirteto hanno fermato due giovani italiani. Altre novità potrebbero arrivare già in giornata.