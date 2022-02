Rissa con accoltellamento a Passo Corese Ferito un 22enne di Fara Sabina

RIETI - Rissa con accoltellamento nei pressi del pub Circolo di via Giovanni Falcone a Passo Corese. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni residente a Fara Sabina, trasferito in ospedale con lesioni su tutto il corpo e una ferita di arma da taglio su un fianco, che ha reso necessari alcuni punti di sutura. Fortunatamente il giovane attualmente in ospedale è fuori pericolo. Dalle prime testimonianze raccolte tra i presenti dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto intervenuta con tre pattuglie pare si tratti di una banda composta da giovani di origine albanese residenti nel vicino comune di Fiano Romano (Roma) che più volte si sarebbe resa responsabile di risse e aggressioni nelle vicinanze del locale coresino. Quando sono arrivate le forze dell’ordine gli aggressori erano già scappati, ma le indagini dell’Arma proseguono per riuscire a rintracciarli.