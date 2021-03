Rilancio industriale Gala, Sinibaldi: «Nuova speranza per il futuro, seguiremo l’evoluzione»

RIETI - «La presentazione del piano industriale per lo stabilimento Gala, ora Progetto Tecnologie Future, è un dato positivo che accogliamo con soddisfazione e che ci auguriamo possa essere un ulteriore passo in avanti per la reindustrializzazione dell’importante sito produttivo del Nucleo Industriale di Rieti–Cittaducale, con un’attenzione particolare al tema dell’ambiente e delle energie rinnovabili, e per il ritorno a lavoro degli ex dipendenti. In questi casi la prudenza è d’obbligo ma, come abbiamo fatto finora in tutti questi anni, continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda con rinnovata fiducia, nella speranza che questo nuovo inizio possa rappresentare una concreta ripartenza, in un momento particolarmente complicato per l’economia».

E’ quanto dichiara il Vicesindaco e assessore alle Attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi.

