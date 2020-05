RIETI - Riaprono anche gli studi professionali da domani in Sabina e potranno lavorare a pieno regime ricevendo i clienti a studio. Una sorta di spartiacque la data di domani, 18 maggio, che segna di fatto la fine del lockdown vissuto in maniera rigida fino ad ora e soprattutto consente la riapertura della stragrande maggioranza delle attività, seppur con estrema cautela e precauzione.

Il provvedimento con le riaperture non riguarda però solo le attività commerciali, artigianali e manifatturiere, ma anche tutti gli studi professionali come per esempio quelli notarili dei quali non si è mai parlato in questo periodo.

A Poggio Mirteto il notaio Maria Grazia Cartenì, tornerà ad essere totalmente operativa per coloro i quali avranno bisogno. Ed è un segnale positivo in ottica di un ritorno alla normalità. Durante il periodo di coronavirus il notaio è stato a disposizione tre giorni a settimana per stipule urgenti, consulenze e assistenza telefonica per i clienti rispettando tutte le norme di sicurezza del caso. Adesso torna insieme ai suoi dipendenti alla piena operatività dopo che ieri ha provveduto alla sanificazione dello studio e le sue pertinenze.

Anche i professionisti sono pronti a riprendere le attività ricevendo il pubblico da domani come il caso del notaio Cartenì che dopo aver provveduto alla sanificazione dei locali ha dotato lo studio dei dispositivi di sicurezza e protezione, dalle mascherine ai guanti e al gel disinfettante, per i dipendenti e clienti.

