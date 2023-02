Elezioni regionali Lazio: l'affluenza alle 23 nel Reatino è del 30,02 per cento

RIETI - Elezioni regionali nel Lazio, alle 23, l'affluenza nella provincia di Rieti è del 30,02 per cento.

Un raffronto preciso con il 2018 non è possibile, in quanto cinque anni fa il voto per la Regione avveniva in un'unica giornata. Alle 23 del 4 marzo 2018 i votanti nel Reatino furono il 71,16 per cento.

A Rieti,i votanti alle 23 sono il 24,18% a fronte del 70,40% del 2018.

Seggi aperti anche nella giornata di lunedì 13 febbraio, dalle 7 alle 15.