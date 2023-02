Domenica 12 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Seggi aperti per il rinnovo della compagine che dovrà guidare la Regione Lazio da questa mattina fino a domani 13 febbraio alle 15. Nella scheda elettorale gli elettori troveranno oltre ai cinque candidati alla presidenza della Regione Lazio anche le rispettive liste di appoggio, ognuna composta da un uomo e una donna. I votanti della circoscrizione reatina dovranno scegliere l’unico consigliere regionale – come prevede la legge elettorale – che li rappresenterà per i prossimi cinque anni nel parlamentino della Pisana. Ecco l’ordine delle liste dei candidati così come pubblicate sul sito del ministero dell’Interno e che gli elettori troveranno sulla scheda elettorale.

I candidati. Il Partito comunista italiano candidata a presidente della Regione Sonia Pecorilli, ma nessuna lista collegata. Il candidato a governatore del centrodestra, Francesco Rocca, ha invece 6 liste in appoggio. Fratelli d’Italia propone il ticket composto da Eleonora Berni e Pasquale Michele Nicolai. La lista civica Francesco Rocca presidente è formata da Franco Evangelista e Iva Sciri. Per Forza Italia sono scesi in campo la coppia composta da Elisa Masotti e Matteo di Vittorio. La lista Noi moderati-Rinascimento Sgarbi candida il ticket Francesco Trabattoni e Silvia Petrovics. Unione di centro presenta Vincenzo Rinaldi e Valeria Martinelli. La Lega Salvini Premier propone Mariano Calisse e Sara Principessa.

La formazione politica Unione popolare presenta come candidata alla presidenza dell’ente di via Cristoforo Colombo Rosa Rinaldi, ma anche qui senza nessuna lista collegata. La giornalista Donatella Bianchi è invece la candidata a governatrice del Movimento5Stelle e del Polo progressista di Sinistra e Ecologista. I pentastellati, sempre nella circoscrizione reatina, presentano Paola Cremoncini e Stefano Previtera. Il Polo progressista propone il ticket formato da Laura Arduini e Giovanni Magi.

Sul fronte del centrosinistra, il candidato a presidente Alessio d’Amato ha sette liste collegate. Eccole: Demos democrazia solidale presenta al consiglio regionale la coppia formata da Fabiola Leone e Simone Santoprete. Il Partito democratico propone Leonardo Ranalli e Elena Santini. Verdi e sinistra-Europa verde-Possibile candidano la coppia formata da Laura Ciacci e Matteo Luciani. La lista civica D’Amato presidente propone come candidati alla Pisana il ticket composto da Silena d’Angeli e Stefano Micheli. La lista Più Europa-Radicali presenta i candidati Marco Giordani e Valentina Cosimati. Azione e Italia viva (il cosiddetto Terzo polo) schierano Pierduilio Cocuccioni e Anna Rita Spoletini. E il Partito socialista italiano candida la coppia formata da Emanuele Gunnella e Arianna Renzetti.