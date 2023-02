Elezioni regionali Lazio: l'affluenza alle 19 nel Reatino è del 25,06 per cento

RIETI - Elezioni regionali nel Lazio, alle 19, l'affluenza nella provincia di Rieti è del 25,06 per cento.

Un raffronto preciso con il 2018 non è possibile, in quanto cinque anni fa il voto per la Regione avveniva in un'unica giornata. Finora, tuttavia, si registra un forte calo in termini assoluti: alle 19 del marzo 2018 i votanti nel Reatino furono il 54,97 per cento.

A Rieti,i votanti alle 19 sono il 24,18% a fronte del 52,21% del 2018.

Il Comune dove, alle 19, si è votato meno è Amatrice (18,33%), quello dove si è votato percentualmente di più è Collegiove (37,82%).