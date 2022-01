Il Real Sebastiani trova il sostituto di Finelli, arriva il coach Ugo Ducarello: «Contento e motivato»

RIETI - Il Real Sebastiani comunica di aver affidato il ruolo di head coach a Ugo Ducarello, col quale ha un accordo fino al 30 giugno 2022 con opzione per un ulteriore anno.

Nato a Trapani il 21 giugno 1977, Ugo Ducarello vanta esperienze di assoluto livello come assistant coach di Gianmarco Pozzecco a Varese, cinque stagioni a Capo d’Orlando al fianco di Giovanni Perdichizzi e altrettanti a Sassari nel ruolo di vice di Meo Sacchetti. Per lui anche un triennio nella sua Trapani come head coach e, ultima in ordine di tempo, l’esperienza di Cantù insieme a Nicola Brienza

«Estremamente contento e motivato per questa interessante sfida professionale. Arrivo in una città che fa del basket la tradizione e lavorerò agli ordini di una società giustamente ambiziosa. La squadra è altamente competitiva, così come va detto che questo è un campionato ostico ed imprevedibile. Ce la metteremo tutta per fare del nostro meglio e raggiungere gli obiettivi fissati dalla proprietà».

Ugo Ducarello domani sarà a Rieti e assisterà dalla tribuna del PalaSojourner a RSR-Tigers Cesena, poi lunedì 31 gennaio alle ore 11 presso #CasaReal verrà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa presieduta dal socio di riferimento del club. Roberto Pietropaoli.