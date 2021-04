Lo Scopigno riaccende il Rieti: un gol di Galvanio nel finale regala i tre punti dopo quasi tre mesi. Foto

RIETI - Il Rieti ritrova lo Scopigno dopo 196 giorni e la vittoria dopo quasi tre mesi: è 1-0 sul Real Giulianova. Galvanio entra nella ripresa e regala i tre punti ai suoi. La vittoria fa uscire il Rieti dalla zona calda.

La cronaca



Mister Battisti cambia poco negli undici titolari: Sadek e Vari in campo dal primo minuto, Zona e Prandelli scelti per portare freschezza a partita iniziata.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni del match

Gara in equilibrio con un sostanziale possesso del Rieti per buona parte dei primi 20’. Gli amarantocelesti reclamano un tocco di mano in area al 18’ ma secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per un rigore. Al 23’ seconda occasione reatina: Orchi su punizione scheggia la traversa. Intorno alla metà del primo tempo è assedio dei padroni di casa: Vari ci prova dalla distanza e sulla stessa azione Marchi viene ribattuto da un difensore ospite.

Sul finale della prima frazione esce fuori il Real Giulianova: Saglietti viene comunque poco impegnato. Tra la formazione giallorossa è il classe 2000 Barlafante e il ‘01 Paudice che fa sussultare dopo una conclusione che sancisce la fine dei primi 45’.

Il Rieti torna presente nella ripresa: l’occasione più nitida del match arriva al 16’: dopo un uno due in area, Vari si ritrova davanti a Mora che respinge dopo una grande parata, su ribattuta ci prova anche Tirelli che però trova un estremo difensore ospite a ribattere la sfera.

Al 41' dopo gli sviluppi di un corner la sfera arriva sui piedi di Zona che mira la porta, la palla non perfetta arriva a Galvanio che a pochi passi mette dentro il gol che vale il vantaggio del Rieti. Nel recupero dentro anche il reatino Mattei nello stadio della sua città.

Il tabellino

Rieti (3-5-1-1): Saglietti 6; Scognamiglio 6, Orchi 6, Montesi 6; Tiraferri 5 (63’ Zona 6), Marchi 7 (93’ Mattei s.v.), Tirelli 6,5, Esposito 5, Sadek 5,5; Vari 6 (63’ Galvanio 7); D’Alessandris 6 (73’ Prandelli s.v.). A disp. Scaramuzzino, Gualtieri, Falilò, Tunkara, Tommasone. All. Battisti 6.



Real Giulianova (3-5-2): Mora 6,5; Ferrini 6, D’Anna 6,5, Galli 6; Tedone 5 (55’ Antonelli 5,5), Modic 5 (63’ Cipriani 6), De Cerchio 5,5, Massetti 6, Tipaldi 6 (88’ Forcini s.v.); Paudice 7, Barlafante 6 (70’ Cesario s.v.). A disp.: Di Mango, Kuqi, Ancinelli, D’Antonio, Demoleon. All. Bitetto 6.



Arbitro: Gasperotti di Rovereto 6 (Scifo di Trento e Capasso di Piacenza).



Marcatore: 86’ Galvanio.



Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Orchi Montesi (R),Modic, De Cerchio (G). Angoli: 8-7. Recupero: 0’ pt. 5’ st.

