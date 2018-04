di Mattia Esposito

RIETI - Chiuso un altro fine settimana di gare per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. Prima partita stagionale per i giovanissimi al PalaMalfatti, generalmente di casa a Montebuono, che nel derby hanno battuto 3-2 la Sabina Lazio Calcetto, grazie alla doppietta di Renzi ed il gol di Sciarrini. Con la Juniores ferma sono invece scesi in campo anche gli Allievi, sconfitti però a Roma dal Tc parioli con il punteggio di . Gol amarantocelesti realizzati da Venarubea, Grifoni, Marchione.



CAMPIONATO ALLIEVI

Tc Parioli – Real Rieti 4-3

Venarubea, Grifoni, Marchione



CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Real Rieti – Sabina Lazio Calcetto 3-2

2 Renzi, Sciarrini





Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA