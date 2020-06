Rieti, il Real cambia medico sociale: via Principessa arriva Chiara Nobili: «Grande entusiasmo»

RIETI - Cambia il medico di squadra del Real Rieti. Dopo una esperienza ultradecennale in amarantoceleste, nella giornata di ieri, il club del patron Roberto Pietropaoli ha salutato il dottor Giovanni Principessa attraverso un comunicato stampa, con un sentito ringraziamento del patron amarantoceleste e di tutte le componenti societarie.

Oggi invece l'annuncio di Chiara Nobili, la dottoressa reatina che rileva l'incarico. Dopo aver conseguito la laurea in medicina con pieni voti, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel luglio del ’97 discutendo la tesi in medicina dello sport, nell’ottobre del 2001 si è specializzata in medicina dello sport presso la scuola del professor Zeppilli all’Università Cattolica del Policlinico Gemelli e da allora ha acquisito una serie importanti di esperienze con varie squadre ed associazioni sportive, oltre alle Nazionali femminili di basket (esperienza iniziata ancor prima di concludere gli studi e durata fino al 2012), quelle maschili e femminili paralimpiche di tennistavolo in carrozzina. Medico di squadra della Npc in passato, lo scorso anno la dottoressa Nobili ha fatto parte del FC Rieti:

«Con grande entusiasmo ho accettato questo nuovo incarico – dichiara la dottoressa Chiara Nobili – grata della fiducia e considerazione mostrata nei miei confronti dai dirigenti di una realtà importante, solida e sempre meritatamente ai vertici della sua massima categoria. Tutte persone per cui da anni ormai provo grande ammirazione e stima, avendo già da tempo avuto modo di collaborare visitando i giocatori all’inizio dei raduni estivi».

È il terzo annuncio in pochi giorni per il Real, che ora dovrà riempire le ultime caselle prima di annunciare quelli che saranno colpi di mercato e conferme ormai certe.

