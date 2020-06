Rieti, Marteddu riabbraccia il Real, sarà il direttore sportivo: «Un piacere tornare a lavorare per questi colori»

RIETI - Il Real Rieti comunica di aver affidato a Cristiano Marteddu il ruolo di direttore sportivo per la stagione 2020/2021. Per il dirigente laziale si tratta di un ritorno alle origini visto che lo stesso ruolo lo ha già ricoperto nella stagione 2015/2016 conclusasi con la vittoria della Winter Cup e la prima finale scudetto della storia del Real, persa contro Asti.

«Per me è un piacere tornare a lavorare per questi colori – dichiara Marteddu – e non posso che ringraziare la famiglia Pietropaoli per l’opportunità che mi è stata concessa. Ritrovo una società ancora più strutturata ed attrezzata per puntare ai massimi obiettivi stagionali, in quella che rappresenterà la decima apparizione di fila in serie A».

Per Marteddu, anche esperienze professionali di livello anche a Pescara, dove ha conquistato scudetto e Supercoppa italiana, Latina e, nel calcio, col Vis Sezze.

«La proprietà augura al neo direttore sportivo buon lavoro ed una stagione ricca di soddisfazioni».

