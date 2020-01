COSI' IN CAMPO

Kaos Mantova

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XIX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Sarà il Real Rieti, in diretta su RaiSport (ore 19) ad aprire la diciannovesima giornata della serie A di futsal, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Gara complicata per gli amarantocelesti, che sfidano il Mantova al PalaNeolù. Nonostante i due ko consecutivi contro Pesaro e Signor Prestito, che hanno causato l'uscita momentanea dalla zona playoff, la formazione biancorossa è assai temibile e potrà contare, molto probabilmente, sull'esordio di Bocao: l'ex Asti, Acqua&Sapone e Feldi Eboli, arrivato nella finestra di mercato invernale, potrebbe fare il suo esordio stasera proprio contro il Real.Non solo Bocao, perché il Mantova può contare sui gol e la qualità della coppia Dimas-Parrel, sull'affidabilità di Ricordi tra i pali e l'esperienza di giocatori come Cabeca. Il Real arriva a questa gara in fiducia, con cinque successi consecutivi e la voglia di andare “in pausa” continuando a mettere pressione a Pesaro ed Acqua&Sapone, impegnate rispettivamente contro Padova e Latina in trasferta.Per l'occasione Cundari e Jeffe potranno contare sul rientrante Rodolfo Fortino, che ha scontato contro il Genova la gara di squalifica, oltre che su Rafael, tenuto precauzionalmente a riposo martedì e che stasera dovrebbe tornare regolarmente in campo. Non ci sarà ancora Moura, che si rivedrà dopo la sosta, e oltre a Lukaian c'è da scegliere la terza tribuna, che uscirà verosimilmente dal ballottaggio tra Javi Roni e Juanjo.Proprio Rodolfo Fortino ha parlato della sfida di stasera: «Una partita difficilissima, sappiamo che sul loro campo sono molto forti, ma ci siamo preparati bene. Dobbiamo partire forte e imporre il nostro gioco, sarà una battaglia. Bocao? Un bravo ragazzo e un giocatore importante, ma questa sera dobbiamo vincere noi». Poi una battuta anche sulla gara contro il Genova: «E' stata una partita complicata, loro hanno giocato sempre con il portiere di movimento, per noi erano importanti e tre punti e li abbiamo portati a casa».Ci si attendono risposte sotto il profilo dell'approccio e dell'attenzione, evitando i passaggi a vuoto evidenziati nel secondo tempo della gara contro il Genova. Insomma, un'altra prova di maturità alle porte, che darà indicazioni importanti sulla reale forza di una squadra lanciata verso grandissimi obiettivi ed una seconda parte di girone di ritorno dove saranno concentrati gli scontri diretti, le Final Eight di Coppa Italia e l'accesso alle Final Four di Coppa della Divisione, da affrontare con la coppia Lukaian- Moura in più.: Ricordi, Leleco, Dimas, Cabeca, Poletto, Fontaniello, Prado, Kytola, Bocao, Micheletto, Bueno, Carletti, Parrel, Mateus. All. Milella: Tondi, Rafinha, Ramon, Romano, Jelovcic, Rafael, De Luca, Titon, Javi Roni, Fortino, Pandolfi, Guadagnoli, De Michelis, Relandini. All. Jeffe-Cundari: Morabito (Vercelli) e Pezzuto (Lecce)Lynx Latina – Acqua&Sapone Unigross (stasera, ore 20.30)Real Arzignano – Signor Prestito Cmb (stasera, ore 20.30)Cdm Futsal Genova – Todis Lido Di Ostia (stasera, ore 21)Cybertel Aniene – Came Dosson (domani, ore 18)Sandro Abate Avellino – Meta Catania Bricocity (domani, ore 18)Colormax Pescara – Feldi Eboli (domani, ore 18.30)Italian Coffee Petrarca – Italservice Pesaro (domani, ore 19)Italservice Pesaro 45Acqua&Sapone Unigross 44Real Rieti 41Came Dosson 39Sandro Abate Avellino 35Feldi Eboli 30Meta Catania Bricocity 29Signor Prestito Cmb 28Kaos Mantova 26Colormax Pescara 22Italia Coffee Petrarca 15Lynx Latina 12Cdm Futsal Genova 11Cybertel Aniene e Real Arzignano 10Todis Lido Di Ostia 9