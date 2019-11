© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Il nuovo tecnico sarà molto vicino all'ambiente del Real Rieti». Con queste parole, ieri, 13 novembre, il patron Roberto Pietropaoli ha aperto la successione a Miki. Facile fare i conti quindi e arrivare alle dovute conclusioni.Capitan Jeffe è pronto ad appendere le scarpe da futsal al chiodo ed indossare giacca e cravatta: sarà lui a guidare il Real Rieti, ma non lo farà da solo, in quanto il centrale brasiliano non ha ancora il patentino da allenatore. Per coprire questa posizione il Real, stando a quanto si apprende nelle ultime ore, avrebbe pensato a Carlo Cundari. Tecnico partenopeo classe 1963 e attuale collaboratore di Massimo Ronconi nelle nazionali giovanili di futsal.In passato Cundari ha rivestito sia la carica di tecnico in diverse società, che quella di direttore tecnico alla Sandro Abate Avellino. Sarà quindi "la strana coppia" Cundari -Jeffe a prendere le redini in mano, anche se per dare l'affare per ufficiale bisognerà attendere il classico comunicato di rito. Un indizio "social", neppur troppo velato, arriva direttamente da Massimo Ronconi, tecnico autore della promozione in serie A della Feldi Eboli e attuale allenatore della nazionale Under 15. Lo stesso, sul suo profilo facebook, ha voluto fare un in bocca al lupo a Cundari, un ulteriore indizio che, inevitabilmente, fa una prova.