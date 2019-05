© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uno degli ultimi a mollare, il primo a rimanere. Jeffe ed il Real Rieti ancora un anno insieme. Il centrale brasiliano ha trovato l'accordo con il club amarantoceleste anche per la prossima stagione, e tornerà ad indossare la fascia da capitano. Tornato a Rieti a metà di questa stagione Jeffe ha contribuito alla vittoria in Coppa Della Divisione ed è stato uno dei migliori nella serie di semifinale contro Pesaro. Il Real ripartirà quindi dalla sua classe e dal suo carisma e non è un caso, forse, che sia stato il primo rinnovo per la prossima stagione.Il centrale ha anche affidato all'ufficio stampa del club le prime dichiarazioni: «Felice di rimanere – dichiara Jeffe – Ora una breve vacanza, ma tornerò in Italia con la mia famiglia: il mio obiettivo è quello di chiudere la carriera con questa maglia addosso perché qui mi sento a casa. Vorrei ringraziare in primis il patron Roberto Pietropaoli per la stima e la fiducia che ripone in me, ma senza tralasciare le figure del presidente Giorgio Pietropaoli e del vice Luca Paolmbi. Un grazie speciale lo voglio rivolgere a Rafinha perché è stato lui a chiedere alla società di consegnarmi la fascia di capitano. Non vedo l'ora di ricominciare e fino a quando avrò le forze per farlo, mi batterò insieme ai miei compagni di squadra per vincere un Tricolore che questa società merita a prescindere».Obiettivo scudetto quindi per il Real e per il classe 1981, che con il Real ha vinto due trofei e giocato una finale scudetto ed una Uefa Futsal Champions League.