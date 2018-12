RIETI - Spettacolo, gol ed emozioni al PalaMalfatti di Rieti nel recupero della settima di andata tra Real e Acqua&Sapone. Sono ancora i campioni d'Italia in carica ad imporsi dopo il 18 maggio scorso, e lo fanno con il risultato di 5-3, laureandosi campioni d'inverno.



Eppure il Real ha giocato una partita tosta, provando a rispondere colpo su colpo spinto da un ottimo pubblico. L'inizio è scoppiettante, con Murilo che la sblocca dopo 19 secondi e Nicolodi che la pareggia subito dopo con una giocata da urlo. Subito 1-1, poi il Real mette il naso avanti ancora con Nicolodi, ma il gol è quasi tutto di Alemao, che salta due uomini e mette il 21 a porta vuota per il vantaggio. L'Acqua&Sapone però ha una panchina infinita e ribalta ancora prima dell'intervallo con Coco e Murilo, che fa doppietta e scrive il 2-3.

Nella ripresa il ritrmo è più basso, le squadre si fronteggiano quasi con più timore, ma a 3 dalla fine è Kakà a far esplodere il pubblico siglando il pareggio. Tino Perez non ci sta e si gioca la carta del portiere di movimento, premiata da un gol "sporco"di Lima, con il pallone che passa in mezzo alle gambe di due giocatori e beffa Putano per il 3-4. Festuccia prova a rispondere con il portiere di movimento, ma nell'ultimo minuto il Real non riesce a trovare il pareggio e De Oliveira, a porta vuota, scrive il definitivo 3-5.

Una beffa per come si era messa la gara, ma il Real ha dimostrato comunque di avere valori importanti, sia tecnici che caratteriali, elementi che saranno essenziali venerdì ad Augusta per dare l'assalto alla Coppa Italia. Con un successo sarà qualificazione diretta, mentre in caso di pareggio o sconfitta sarà spareggio.

I COMMENTI

Roberto Pietropaoli (patron Real Rieti): «Se c’era una squadra che doveva vincere, quella era il Real. Ma in questo sport gli episodi fanno la differenza e onore all’Acqua&Sapone».

Davide Festuccia (allenatore): «Abbiamo affrontato una partita vera in una bellissima cornice di pubblico, col piglio giusto. Gli episodi sono stati condizionati da situazioni di gioco, ma a testa alta andiamo avanti per la nostra strada, cercando anche questa volta di portare a noi quello che c’è di buono in questa sconfitta. Un plauso a tutti per impegno e dedizione».

IL TABELLINO

Real Rieti: Putano, Kakà, Alemao, Nicolodi, Jefferson, Esposito, Pandolfi, Stentella, De Michelis, Chimanguinho, Abdala, Relandini, Rafinha, Micoli. All. Festuccia

Acqua&Sapone Unigross: Fiuza, Lima, Cuzzolino, Murilo, De Oliveira, Ercolessi, Calderolli, Lukaian, Coco, Avellino, Jonas, Mammarella. All. Pérez

Arbitri: Alessandro Malfer (Rovereto), Fabrizio Burattoni (Lugo di Romagna) CRONO: Giampiero Turano (Roma 2)

Marcatori: 00'19'' p.t. Murilo, 00'50'' e 9'49'' Nicolodi (R), 12'34'' Coco (A), 17' Murilo (A), 13'45'' s.t. Kakà (R), 18'23'' Lima (A), 19'59'' De Oliveira (A)

Note: ammoniti Avellino (A), Chimanguinho (R), Jefferson (R), Micoli (R), Lima (A), Alemao (R)

CLASSIFICA

Acqua&Sapone 25

Italservice Pesaro e Lollo Caffè Napoli 21

Maritime Augusta 20

Real Rieti 17

Feldi Eboli e Meta Catania 16

Came Dosson 15

Civitella Colormax 8

Lynx Latina 5

Real Arzignano 4

Lazio 1

