UNDER 19 NAZIONALE- COPPA ITALIA PRIMO TURNO ANDATA

Real Rieti - Olimpus Roma 3-3

3 Stentella (R), Bardelle, Iubei, Di Mario (O)

UNDER 15

Real Rieti - San Vincenzo De Paoli 2-3

2 Sciarrini (R)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo un fine settimana di riposo, le squadre del settore giovanile del Real Rieti sono tornate in campo ieri.Per l'Under 19 è stata sfida in Coppa Italia all'Olimpus Roma. Bellissima partita al PalaMalfatti, ricca di emozioni e segnata dalla prestazione super di Davide Stentella, autore di una tripletta. Nel primo tempo la formazione ospite sblocca con il gol di Bardelle, poi nella ripresa si scatena proprio Stentella che ribalta fino al 3-1. Nel finale però l'Olimpus non molla e trova i due gol del pareggio con Iubei e Di Mario. Un risultato positivo per gli amarantocelesti, che però ora dovranno cercare la qualificazione nella gara di ritorno, prevista al PalaOlgiata il prossimo 12 dicembre.L'under 15 ha invece giocato ieri a Montebuono il recupero della gara contro il San Vincenzo De Paoli, che si impone 3-2. Non basta agli amarantocelesti la doppietta di Sciarrini. Riposo forzato invece per l'under 17, che avrebbe dovuto affrontare il Tc Parioli che però ha annunciato il suo ritiro dal campionato.