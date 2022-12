RIETI - Un grande evento televisivo che riguarda la Valle Santa reatina. Sabato 24 dicembre alle 18.30 su Rai Storia sarà trasmesso il documentario “Greccio 1223. La notte del presepe”, di Luca Mancini e Chiara Morellato.

È la notte di Natale del 1223. A Greccio, un borgo vicino a Rieti, viene rappresentato per la prima volta il presepe: è la scena, straordinariamente viva, della nascita di Gesù. Ma la storia della sua ideazione è complessa e si intreccia con quella di un uomo: san Francesco di Assisi che immagina la messa in scena della natività per lanciare un messaggio al mondo: Betlemme è dentro di noi. Un messaggio di pace, in tempo di guerra e battaglie crociate.



A testimoniare la grandezza di quel momento sono gli affreschi di Giotto, le parole di Tommaso Da Celano e di San Bonaventura Da Bagnoregio, in un racconto che arriva fino ad oggi, con la visita di papa Francesco al Santuario di Greccio del 2019.

Il documentario, girato tra Greccio e Rieti, è una proposta di Rai Cultura per la regia di Pierluigi Caso e Luca Mancini. Produttore esecutivo Martina Cervino.

La trasmissione verrà riproposta domenica 25 alle 16.30, lunedì 26 alle 11:00 e alle 1:30, martedì 27 alle 23:45.