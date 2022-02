Sottoscritto accordo fra Apt Basilicata e Diocesi di Rieti per gli 800 anni del Presepe di Greccio

RIETI - L'Azienda di promozione del territorio (Apt) della Basilicata e la diocesi di Rieti hanno firmato un accordo per le celebrazioni che saranno organizzate in occasione dell'anniversario degli ottocento anni dalla realizzazione del primo presepe a Greccio: lo ha annunciato il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.



Nicoletti ha fatto sapere dell'accordo raggiunto nel corso di un evento on line, organizzato per annunciare i vincitori della quinta edizione del contest «Valle del Primo Presepe» che ha visto fra i giurati anche il maestro lucano Franco Artese.



«Sono molto felice di questa collaborazione iniziata già da qualche anno con la produzione del grande presepe realizzato dal maestro lucano Franco Artese allestito nel Palazzo Papale di Rieti e ammirato in quell'occasione da oltre 50 mila persone - ha detto il dg dell'Apt di Basilicata -. Una collaborazione che abbiamo voluto ampliare e strutturare in vista delle celebrazioni per gli ottocento anni dal primo presepe di Greccio».



«Sulla scia di quest'esperienza che lega l'arte del presepe alla valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale - ha aggiunto Nicoletti - in occasione delle celebrazioni con la diocesi di Rieti abbiamo scelto di valorizzare il patrimonio artistico diffuso nel territorio lucano, attraverso la promozione dei presepi di arte contemporanea custoditi nel Museo Internazionale del Presepio Vanni Scheiwiller di Castronuovo Sant'Andrea (Potenza)».



«Nelle prossime settimane - ha concluso Nicoletti - definiremo i dettagli della collaborazione, che ha lo scopo di valorizzare e far conoscere alle tante persone che nel 2023 raggiungeranno la Valle del Presepe i suggestivi tesori custoditi nei nostri borghi».